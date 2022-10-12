Подросток на Алтае получил ранение головы во время игры с оружием

В Алтайском крае 12-летний подросток получил ранение головы, когда играл с оружием без присмотра взрослых. Об этом в среду, 12 октября, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Инцидент произошел 11 октября в Славгородском районе. По версии следствия, двое братьев играли дома с пневматической винтовкой и в ходе игры один из детей произвел выстрел, попав в другого, отмечает телеканал «360». Пострадавшему потребовалась госпитализация, пишет «Федеральное агентство новостей».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Славгородская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Выясняются причины и условия произошедшего, также проверяют деятельность органов системы профилактики, сообщает REGNUM.

В марте два ребенка погибли в результате неосторожного обращения с оружием в Приморье. Оба погибших ребенка — школьники пятого класса и являются двоюродными братьями. Мальчики находились у бабушки.