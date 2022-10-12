Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ из-за разногласий с руководством

Футболист Килиан Мбаппе хочет уйти из ПСЖ, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Спортсмена якобы обманули с новым проектом, многие пожелания не учли, передает телеканал «Известия». Мбаппе недоволен выбором тренера и настаивал на кандидатуре Зинедина Зидана. Помимо этого футболист не одобрил, что клуб так и не отказался от Неймара. Игроки якобы регулярно ссорятся, не могут найти компромисс. Мбаппе является нападающим ПСЖ и сборной Франции. Футболист стал лучшим молодым игроком чемпионата мира 2018 года.

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