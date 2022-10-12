Умер депутат Госдумы Николай Петрунин. Об этом сообщила 12 октября пресс-служба нижней палаты парламента.

«После тяжелой болезни ушел из жизни депутат Госдумы Николай Юрьевич Петрунин. Николай Юрьевич с 2016 года представлял Тульскую область», — говорится в заявлении.

Петрунину было 46 лет.

Депутат занимал пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике.

До избрания в Государственную думу с 1993 по 2015 годы возглавлял различные коммерческие компании.