Умер депутат Госдумы Николай Петрунин
Умер депутат Госдумы Николай Петрунин. Об этом сообщила 12 октября пресс-служба нижней палаты парламента.
«После тяжелой болезни ушел из жизни депутат Госдумы Николай Юрьевич Петрунин. Николай Юрьевич с 2016 года представлял Тульскую область», — говорится в заявлении.
Петрунину было 46 лет.
Депутат занимал пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике.
До избрания в Государственную думу с 1993 по 2015 годы возглавлял различные коммерческие компании.