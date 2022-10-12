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На рынок новостроек Москвы вышло на 49% меньше проектов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В III квартале 2022 года на столичный рынок новостроек вышло в продажу на 49% меньше проектов, чем во II квартале. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Метриум».

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По данным компании, в III квартале 2022 года на рынке новостроек Москвы начались продажи в 17 проектах, что почти наполовину меньше, чем в предыдущем квартале, когда застройщики запустили 33 проекта. Третий квартал оказался менее активным и по сравнению с началом года: в I квартале московские девелоперы начали продажи 19 комплексов, добавили эксперты.

Хотя по сравнению с предыдущим периодом в III квартале 2022 года застройщики предложили покупателям наполовину меньше новых проектов, в сопоставлении с III кварталом 2021 года падение не выглядит столь же драматичным, сказали в компании.

«В июле-сентябре 2021 года застройщики дали старт 19 проектам против 17 в июле-сентябре 2022 года», - рассказали эксперты.

В целом же в 2022 году застройщики пока более активны, чем в предыдущем. С января по сентябрь начались продажи 69 проектов против 52 в аналогичный период 2021 года, то есть рост составил 32%, отметили в компании.

«Мы наблюдаем отложенный эффект на активность девелоперов периода пандемии. Два года назад застройщики предпочли взять паузу в приобретении участков и разработке новых проектов, а в 2021 году вернулись к прежним планам. Период подготовки к старту реализации нового комплекса длится от шести месяцев до полутора лет, поэтому как раз в 2022 году ранее отложенные проекты появились в продаже", - полагает совладелец Группы Родина Владимир Щекин.

Скорее всего события текущего года также спровоцирует временную приостановку новых стартов, а затем в 2023-2024 гг. мы можем увидеть всплеск предложения новостроек в Москве, добавил девелопер.

По словам генерального директора компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексея Перлина, несмотря на текущую ситуацию, пока продажи постепенно идут, спрос на недвижимость в Москве сохраняется.

«В целом по 2022 году объемы предложения росли относительно 2021 года, за исключением весны, когда девелоперы взяли паузу в небольшой период высоких ставок по ипотеке», – сказала коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

Аналитики «Метриум» также отметили, что заметно больше в продаже появилось новостроек самого доступного сегмента – «эконом». С января по сентябрь застройщики запустили 12 таких проектов против 5 в аналогичный период 2021 года. Также на 67% больше стартовало проектов апартаментов (35 в текущем году против 21 в январе-сентябре 2021 года).

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