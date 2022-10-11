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Новую выставку посвятят сокровищам Южного пригорода Херсонеса Таврического

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Музей-заповедник Херсонес Таврический в октябре открыл новую выставку, «Сокровища Южного пригорода Херсонеса Таврического». На ней будут представлены самые интересные находки археологической экспедиции, которая работает на этой территории, рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

В рамках экспозиции посетители смогут ознакомиться с результатами проводившихся здесь раскопок, а также узнать больше об истории и культуре древнего города в разные эпохи.

Напомним, что историко-археологический парк на территории так называемого Южного пригорода Херсонеса появился относительно недавно. Это стало возможным в результате масштабных раскопок, в ходе которых ученым удалось найти почти 2 млн артефактов.

Сейчас на территории музея-заповедника работает комплексная археологическая экспедиция, в которой принимают участие, в том числе, сотрудники Института истории материальной культуры РАН, музея-заповедника «Херсонес Таврический», Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма РАН, Севастопольского государственного университета и непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

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