В Ялте представят выставку о брате Чехова

Выставочный проект «Дорогой брат Миша» представили в Крыму этой осенью. Выставка посвящена Михаилу, брату писателя и драматурга Антона Павловича Чехова, творчество которого тесно связано с этим регионом.

В основу экспозиции лягут предметы из фондов Крымского литературно-художественного музея-заповедника. Большая часть из них будет выставлена для показа впервые, пояснили журналистам в пресс-службе администрации города.

«Среди экспонатов самодельный чернильный прибор Михаила Павловича, подшивка художественно-литературного журнала для детей «Золотое детство», изданием которого, он занимался, а также уникальные фотографии из семейного альбома», — отметили там.

Также в витринах можно будет увидеть тематические книги: «Закром», «Вокруг Чехова. Встречи и впечатления», «Антон Павлович Чехов и его сюжеты», «Путеводитель по Дому-музею А. П. Чехова в Ялте», автором которых был Михаил Чехов.

Выставка проходит при поддержке Министерства культуры Республики Крым.