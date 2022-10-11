Малое Крестовское захоронение приведут в порядок в Пскове

В Пскове благоустраивают территорию Малого Крестовского захоронения. Братское кладбище советских воинов находится на окраине города. На нем похоронено 56 воинов, погибших при освобождении города в годы Великой Отечественной войны. В 1964 году там установили памятник в виде четырехугольной гранитной плиты, с изображением венка Славы и надписью «Вечная память».

Псковское агентство информации уточняет, что подрядчик по условиям контракта должен сделать облицовку постамента новыми гранитными плитами. Также предстоит поменять бортовые камни на территории захоронения, а затем покрыть дорожки мраморной крошкой. Рабочие демонтировали металлическое ограждение и отправили на очистку и покраску. Также старые гранитные бортовые камни цветочниц заменят на новые.

Заказчик работ — управление городского хозяйства. Подрядная организация — ООО «Март», пишет Псковская лента новостей. Средства на работы выделены их регионального и городского бюджетов в рамках муниципальной программы «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков».