Активисты высадили 3 тыс. сеянцев сосны в амурском селе

В селе Владимировка Амурской области активисты в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» высадили 3 тыс. сеянцев сосны. Об этом сообщает региональное правительство.

В мероприятии приняли участие школьники, студенты и волонтеры. На участке площадью 1 га было посажено 3 тыс. сеянцев сосны, пишет ИА PriamurMedia.

В 2021 году на территории Приамурья в рамках акции высадили 900 тыс. деревьев и кустарников. Работы прошли на площади 300 га.

Восстановление лесов также проводится по нацпроекту «Экология». В 2021-м в регионе высадили около 13 млн сеянцев хозяйственно-ценных пород на участках общей площадью 4635 га.