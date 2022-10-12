Управлять рисками американо-китайского противостояния у администрации Джо Байдена получается всё хуже и хуже. Попытки США в условиях утраты своей мировой гегемонии подавить развитие КНР толкают их на противоречивые и зачастую безрассудные поступки, которые повышают риски прямого противостояния с Китаем. В этом смысле особенно опасна «стратегическая двусмысленность», которую Вашингтон использует в отношениях с Пекином для предотвращения воссоединения острова Тайвань с материком.

В последнее время эта политика претерпевает существенные изменения, отражающие неуверенность США в благополучном для них исходе военного вмешательства в тайваньский кризис.

В середине сентября в одном из телеинтервью президент Штатов в очередной раз сказал: американские войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения. Однако недавно министр обороны США Ллойд Остин, реагируя на реплику журналиста о том, что Байден вышел за рамки заявленной американской политики «стратегической двусмысленности», отказался прямо поддержать заявление американского лидера. Остин обратил внимание, что приоритетом Штатов остается помощь Тайваню в подготовке к «самообороне».

Байден не в первый раз делает подобные замечания, и каждый раз повторяется одна и та же схема: президент США обещает Тайваню американскую защиту, что можно трактовать в том числе и как прямое вмешательство в конфликт на стороне острова, а его советники позже вносят смягчающие разъяснения.

Похоже, что это стало новой формой «стратегической двусмысленности» американской политики в тайваньском вопросе. Противоречивые заявления первых лиц в Белом доме не дают возможность составить четкое представление о намерениях США в отношении действий КНР. Однако сейчас эта «двусмысленность» стала, скорее, результатом растерянности Вашингтона перед фактом утраты США своего превосходства в обычных вооружениях над Китаем в западной части Тихого океана.

В этой связи интересны некоторые выводы и предложения из недавнего аналитического доклада Института Брукингса: его эксперты считают, что США, во-первых, не смогут восстановить свое военное превосходство в области обычных вооружений на Тайване и вокруг него до ранее существовавшего уровня, который обеспечивал им в прежние времена решение военно-политических задач в регионе. Во-вторых, количественное и качественное укрепление Китаем своего ядерного арсенала не позволяет США использовать «угрозы ядерной эскалации» в случае серьезного кризиса.

В итоге Вашингтону предлагается изучить другие формы «комплексного сдерживания» КНР, например увеличить вложения в обычные вооружения, с учетом особенностей «географии западной части Тихого океана», послать четкие сигналы «об экономических и политических последствиях агрессии против Тайваня», снизить внутреннюю уязвимость США перед китайскими «эмбарго и кибератаками».

По сути, предлагаемые формы сдерживания КНР мало отличаются от тех, которые уже длительное время практикуют США и которые приближают тайваньский кризис к прямому столкновению двух стран. Все они направлены на сохранение американской гегемонии в АТР и несовместимы с законными интересами Китая (как и иных суверенных государств). Поэтому любые американские попытки управления рисками противостояния с КНР, если они поддерживают раскол острова с материковым Китаем, ущербны в своей основе и нереалистичны.

В итоге Вашингтон вынужден усиливать «стратегическую двусмысленность» и периодически блефовать, посылая Пекину сигналы о том, что «война с Тайванем также означает войну с США». Такие действия подкрепляются усилением в конце сентября — начале октября военного присутствия Штатов в западной части Тихого океана в расчете, что это вынудит КНР смириться с тайваньским сепаратизмом.

В конце сентября военные корабли США и Канады прошли через территориальные воды КНР в Тайваньском проливе. В это же время авианосная ударная группа Штатов во главе с авианосцем «Рейган» прибыла на военно-морскую базу Пусан в Южной Корее для совместных военных учений с южнокорейскими ВМС. Это можно рассматривать как меру по выполнению соглашения о размещении стратегических вооружений США на Корейском полуострове.

Дополняют эту военную активность новые продажи оружия Тайваню, одобренные недавно Госдепом США, и принятие комитетом сената по международным делам так называемого закона о политике в отношении Тайваня.

На этом фоне интересно высказанное на днях предположение Илона Маска о том, что тайваньский вопрос можно решить путем определения специальной административной зоны для острова, что фактически близко официальной позиции Пекина по воссоединению с островом по модели «одна страна, две системы».

А тем временем в условиях продолжающегося обострения тайваньского вопроса Китай готовится к самым худшим вариантам развития событий. Председатель КНР и глава Центрального военного совета Си Цзиньпин, обращаясь к участникам семинара по национальной обороне и военной реформе в Пекине, призвал НОАК «сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях».

Автор — эксперт межкультурного исследовательского центра Университета Хучжоу (Китай)

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