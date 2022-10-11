FAW намерена поставить в Россию почти 5000 подержанных машин

Компания FAW планирует поставить в Россию подержанные машины из Китая. Среди них будут как доступные Volkswagen, так и премиальные Hongqi. Общее число — 4 750 штук. Об этом 10 октября сообщило издание «Китайские автомобили».

В FAW Group проявили интерес к российскому рынку подержанных автомобилей. Согласно информации китайских СМИ, компания работает над проектом по экспорту в Россию 1 000 подержанных седанов Volkswagen Jetta. Машину собирали на заводах FAW.

О пробеге, годе выпуска и техсостоянии автомобилей, которые готовятся к экспорту, информации нет. На китайских маркетплейсах такие Jetta предлагают по цене от 39,8 тысячи юаней (примерно 350 тыс. рублей.). Автоэксперты отметили, что седаны Jetta перестали производить в Китае в 2019 году.

Кроме седанов немецкого бренда FAW планирует поставить в Россию 3 750 подержанных автомобилей премиальной марки Hongqi. Издание предположило, что среди моделей могут оказаться популярные кроссоверы HS5 или седаны H5.

10 октября «Автостат Инфо» сообщил, что российский рынок подержанных машин в сентябре 2022 года просел на 9%. Продажи подержанных иномарок сократились на 8,5% с 405 499 до 370 821 единиц, а перерегистрации неновых российских авто уменьшились на 10%, с 156 507 до 140 720 ед. авто. За первые три квартала 2022 года в России по данным «Автостат Инфо», был продан 3 939 421 подержанный автомобиль. Это на 9,6% меньше, чем за тот же период в 2021 году, тогда было реализовано 4 359 613 автомобилей с пробегом.