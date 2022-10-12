Врач развеяла миф о вреде привычки запивать еду водой

Расхожее мнение о том, что жидкость разбавляет пищеварительные соки и мешает пищеварению не имеет под собой научных доказательств. На это в беседе с «Известиями» 12 октября указала врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По ее словам, бытует мнение, что употребление напитков во время еды может навредить процессу переваривания пищи, однако на самом деле ситуация является обратной.

«Если выпить умеренное количество воды в процессе еды или после, то это поможет пищеварению. Водный баланс очень важен для всего организма. Поступающая жидкость помогает расщеплять пищу, чтобы наше тело могло усваивать питательные вещества», — пояснила Кашух.

Как предупредила гастроэнтеролог, при недостаточном потреблении воды может возникнуть запор. Кроме того, такой симптом может быть результатом преобладания в рационе продуктов с повышенным содержанием белка.

Врач подчеркнула, что переживать насчет «разбавления» пищеварительных соков жидкостью не стоит. Организм человека регулирует их количество, у здоровых людей их всегда достаточно для того, чтобы еда расщеплялась и усваивалась.

Ошибочным также является убеждение, что после приема пищи следует сделать паузу, прежде чем пить чай или кофе — нет никаких достоверных подтверждений подобной необходимости. К тому же многие люди предпочитают сочетание чая или кофе с десертом, поэтому перерыв после основного приема пищи и чашечки любимого напитка полностью теряет какой-либо смысл, отметила Кашух.

В то же время она обратила внимание на то, что кофе и алкоголь не восполняют водный баланс организма, а напротив приводят к его обезвоживанию. Поэтому на каждую порцию данных напитков необходимо выпивать аналогичный объем простой воды.

«Ограничивать себя в употреблении жидкости из предубеждений, что это вредно для пищеварения, нельзя. Если человек испытывает жажду, ее нужно своевременно утолять. Рекомендуется ограничить потребление сладких напитков — это источники «скрытого» и часто лишнего сахара в рационе. Предпочтение следует отдать обычной негазированной воде», — добавила гастроэнтеролог.

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