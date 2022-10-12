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Врач развеяла миф о вреде привычки запивать еду водой

Врач Кашух: привычка запивать еду водой не вредит, а помогает пищеварению
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Фото: Global Look Press/photothek.net/Ute Grabowsky
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Расхожее мнение о том, что жидкость разбавляет пищеварительные соки и мешает пищеварению не имеет под собой научных доказательств. На это в беседе с «Известиями» 12 октября указала врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

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По ее словам, бытует мнение, что употребление напитков во время еды может навредить процессу переваривания пищи, однако на самом деле ситуация является обратной.

«Если выпить умеренное количество воды в процессе еды или после, то это поможет пищеварению. Водный баланс очень важен для всего организма. Поступающая жидкость помогает расщеплять пищу, чтобы наше тело могло усваивать питательные вещества», — пояснила Кашух.

Как предупредила гастроэнтеролог, при недостаточном потреблении воды может возникнуть запор. Кроме того, такой симптом может быть результатом преобладания в рационе продуктов с повышенным содержанием белка.

Врач подчеркнула, что переживать насчет «разбавления» пищеварительных соков жидкостью не стоит. Организм человека регулирует их количество, у здоровых людей их всегда достаточно для того, чтобы еда расщеплялась и усваивалась.

Ошибочным также является убеждение, что после приема пищи следует сделать паузу, прежде чем пить чай или кофе — нет никаких достоверных подтверждений подобной необходимости. К тому же многие люди предпочитают сочетание чая или кофе с десертом, поэтому перерыв после основного приема пищи и чашечки любимого напитка полностью теряет какой-либо смысл, отметила Кашух.

В то же время она обратила внимание на то, что кофе и алкоголь не восполняют водный баланс организма, а напротив приводят к его обезвоживанию. Поэтому на каждую порцию данных напитков необходимо выпивать аналогичный объем простой воды.

«Ограничивать себя в употреблении жидкости из предубеждений, что это вредно для пищеварения, нельзя. Если человек испытывает жажду, ее нужно своевременно утолять. Рекомендуется ограничить потребление сладких напитков — это источники «скрытого» и часто лишнего сахара в рационе. Предпочтение следует отдать обычной негазированной воде», — добавила гастроэнтеролог.

Накануне эксперт компании по производству фильтров для воды «БВТ Барьер» Мария Кулешова рассказала об особенностях питьевого режима осенью. По ее словам, осенью в помещениях включаются отопительные приборы, они иссушают воздух, а вместе с ним и кожу. Возникает зуд, жжение и покраснения, от которых сложно избавиться только при помощи кремов, если не насытить организм жидкостью изнутри.

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