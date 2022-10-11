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Россельхознадзор заявил о наличии в РФ аналогов всех иностранных ветпрепаратов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России есть аналоги всех иностранных ветеринарных препаратов. Об этом заявили в пресс-службе Россельхознадзора во вторник, 11 октября.

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«Мы неоднократно заявляли: практически по всем ветеринарным препаратам есть отечественные аналоги — как для сельхозживотных, так и для домашних. Вместе с тем закрываться от международной торговли Россия не намерена. Однако есть закон, и его нужно исполнять», — сказали в ведомстве «РИА Новости».

В Россельхознадзоре подчеркнули, что в России зарегистрировано больше отечественных ветеринарных вакцин, чем зарубежных, а все российские производители выпускают иммунобиологическую продукцию из штаммов микроорганизмов, которые циркулируют на территории РФ.

15 сентября сообщалось, что в подмосковной Коломне откроют завод по производству основы кормов для домашних животных. Альтернативу европейским ингредиентам нашла компания ООО «НПО «ИнформБио».

В проект уже вложили 150 млн рублей, в ближайшие три года планируется вложить еще 1,5 млрд рублей. Новое производство позволит создать порядка 150 рабочих мест. Планируется производить более 6 тыс. т белкового концентрата в год, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

8 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что нужно построить 10 дополнительных заводов по производству кормов для животных, чтобы заместить импорт, передает НСН.

Ранее, 27 июня, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что поставки импортных кормов для домашних животных снизились примерно на 20%: за январь — май 2022 года ввезено 43 тыс. т, передает RT.

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