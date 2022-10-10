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В Москве состоится премьера мюзикла «Человек, который смеется»

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Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Korovkin 84.
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21, 22 и 23 октября в 19:00 в театрально-концертном зале Дворец на Яузе состоятся премьерные показы мюзикла по мотивам романа Виктора Гюго «Человек, который смеется».

Создатели спектакля характеризуют его как «трагикомический мюзикл в жанре черной комедии». С любовью и уважением к классике, авторы мюзикла воссоздают атмосферу великого романа. Но за исторической сценой можно разглядеть знакомые лица – это сатира, наполненная острым и живым юмором.

Зрителей ожидает красочное шоу, уникальные костюмы и музыкальные хиты, признанные мировым сообществом. Создатели спектакля обещают не только популярных российских артистов в жанре мюзикла в главных ролях, но и уникальный театр марионеток. Мюзикл имел большой успех у искушённых зрителей и театральных критиков в Бристоле и Лондоне, а теперь его сможет увидеть и московская публика.

Актерский состав мюзикла «Человек, который смеется» – это профессионалы музыкального театра Москвы: Галина Безрук, Андрей Школдыченко, Ярослав Баярунас, Игорь Скрипко, Дарья Январина и многие другие.

Творческую команду мюзикла возглавляют: режиссер-постановщик Руслан Герасименко, хорошо известный ценителям жанра по проектам «Последнее испытание» и «Вий»; художник-постановщик и художник по костюмам Вера Никольская (лауреат премии Правительства Москвы работникам культуры); хореограф-постановщик Рамуне Ходоркайте (работала в Государственном Академическом театре оперы и балета Литвы и в театре «Русский камерный балет Москва»); художник по свету Андрей Абрамов (оформил спектакли многих театров Москвы, с 2011 работает в Большом театре).

Пьеса — Карл Гроуз; музыка — Тим Филлипс, Марк Тейтлер; тексты песен — Карл Гроуз, Том Моррис, Тим Филлипс и Марк Тейтлер; русский текст — Елена Юдина; музыкальный руководитель — Екатерина Гусар.

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