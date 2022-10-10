Два лесных пожара ликвидируют в Хабаровском крае

Два лесных пожара возникли в минувшие выходные во время потепления в Хабаровском крае. В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона напомнили о том, что пожароопасный сезон в регионе не завершен.

Первый очаг зарегистрирован в 7,5 км от поселка Березовый в Солнечном районе. Площадь горения составляет 3 га, пишет Transsibinfo.com. Второй пожар произошел в 9,8 км от поселка Кукан в Хабаровском районе. Локализовать горение удалось на площади 0,5 га.

В ликвидации пожаров задействовали больше 20 человек, а также четыре единицы техники. Специалисты отмечают, что возгорания близко расположены от населенных пунктов, что указывает на то, что пожары были спровоцированы человеком.

«Если летом большинство пожаров начиналось из-за гроз, то сейчас основной риск представляет человеческий фактор. Поэтому мы убедительно просим граждан не усугублять обстановку и соблюдать правила пожарной безопасности», — цитирует министре лесного хозяйства и лесопереработки Максима Гулько ИА AmurMedia.

Сложная пожарная обстановка наблюдалась в Хабаровском крае до середины лета. В основном причиной пожаров становились сухие грозы. С начала августа лесные пожары в регионе практически не возникали.