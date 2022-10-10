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МИД Британии намерен призвать власти Ирана к ответу за притеснение женщин

Глава МИД Великобритании Клеверли: Лондон призовет иранские власти к ответственности за притеснение женщин
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Фото: REUTERS/WANA/Majid Asgaripour
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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон призовет власти Ирана к ответственности за притеснение женщин и подавление протестов. Об этом он написал в Twitter в понедельник, 10 октября.

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Он заявил о неприемлемости проведения иранской полицией нравов «политики использования угроз, задержаний и насилия по отношению к иранским женщинам».

«Это неприемлемо. Мы поддерживаем народ Ирана, который борется за свои права человека перед лицом шокирующего насилия», — написал глава британского МИДа.

До этого, 3 октября, Канада расширила санкции против Ирана «из-за систематических нарушений прав человека», в санкционный список были внесены 25 человек и девять юридических лиц. В вину Тегерану также вменяется «серьезное нарушение Ираном международного мира и безопасности».

22 сентября власти США вели санкции против полиции нравов Ирана. Санкции были также введены против командующего сухопутными войсками Ирана генерала Киюмарса Хейдари, министерства разведки и безопасности, сил сопротивления «Басидж» и сил правопорядка страны. Всего под рестрикции попали семь руководителей силовых структур Ирана. Они были введены из-за применения силы против протестующих во время недавних массовых беспорядков в стране.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Акции вылились в столкновения с полицией, в результате погибло свыше 40 человек, еще десятки были ранены.

Ранее, 15 сентября, президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что страны Запада допускают ошибку, вводя санкции против Ирана и России. Раиси добавил, что ни ЕС, ни США не способны выполнять обещания и не отличаются договороспособностью.

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