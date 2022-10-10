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В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о повседневных практиках россиян разных возрастов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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11 октября в 12.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Образ жизни россиян «серебряного возраста». В ходе пресс-конференции будут представлены результаты нового исследования ВЦИОМ.

Чего не хватает россиянам старше 50 лет? Насколько комфортную и насыщенную событиями жизнь они проживают? Как различаются потребности россиян разных возрастов?

Участники:

  • Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ;
  • Елизавета Садова, профессор бизнес-школы «Сколково»;
  • Вадим Самородов, руководитель отдела общественных проектов ОСП Российский геронтологический научно-клинический центр ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;
  • Юлия Грязнова, руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты»;
  • Анастасия Лазибная, основатель портала «Баба-Деда».

В ходе мероприятия эксперты обсудят результаты исследования, оценят динамику трансформации повседневных практик россиян разных возрастов с 1992 по 2022 год.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

По ссылке https://iz.ru/video/stream/1

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

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