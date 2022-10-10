Ростовские власти потратят на тюльпаны 17 млн рублей до 2024 года

Власти Ростова-на-Дону подыскивают подрядчика, который высадит тюльпаны в городе. Стоимость контракта — около 17 млн рублей. Заказчиком выступает городской департамент ЖКХ и энергетики. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчик также должен разработать схемы по высадке цветов у кольцевых и транспортных развязок Ростова. После высадки рабочим предстоит следить за ростом луковиц растений и за качеством грунта. Если тюльпаны не приживутся, подрядчик обязан их пересадить.

Срок исполнения контракта – два года.

RostovGazeta пишет, что, когда стало известно о намерении высадить в городе более 400 тыс. цветочных луковиц, ростовчане выступили против этих планов. Они попросили отдать выделенные на озеленение деньги мобилизованным.

Также ростовчане высказались против высаживания на Большой Садовой улице узколистной лаванды. На это планируется потратить 1,3 млн рублей. Жители города назвали это пустой тратой денег, потому что растения в холодную погоду погибнут.