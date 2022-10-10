Контуры будущего миропорядка

В оценке геополитических последствий нынешней ситуации большинство экспертов исходят из того, что США и их союзники не в состоянии утвердить свое глобальное лидерство и обеспечить продвижение «порядка, основанного на правилах», а полицентричный мир, несмотря на современные опасные вызовы, постепенно становится реальностью.

Подавляющее большинство «незападных государств» отказались поддержать антироссийскую позицию и санкции коллективного Запада против нашей страны. Кардинальные трансформации международного политического ландшафта при этом с новой силой высветили оправданность качественной активизации роли «незападного мира» на пути к многополярному устройству.

Подобные настроения среди целого ряда государств могут привести к созданию некоего объединения, составляющего реальную альтернативу действующим военным альянсам, которое можно определить, например, как «Движение неприсоединения 2.0». Среди государств – членов нового образования можно видеть помимо нашей страны Китай, Индию, страны Персидского залива, Латинской Америки и Африки.

В рамках дальнейшей реализации внешней политики РФ можно также умело использовать пророссийски настроенные страны Запада в качестве проводников позиции нашей страны на крупнейших международных форумах, что позволит показать ее преимущества, в отличие от позиции, навязываемой США и их сателлитами.

Необходимо учитывать, что ключевой тенденцией в области международной безопасности выглядит резкая разбалансировка мировой политической системы и ускорение взрывоопасных процессов в различных регионах планеты. Крах претензий США на глобальное превосходство и укрепление позиций других ведущих держав, в первую очередь России и Китая, повысили градус напряжения на международной арене, резко усилив межгосударственную турбулентность.

Одним из следствий соответствующего развития событий стал фактический развал Вашингтоном системы контроля над вооружениями и существенное возрастание риска конфронтации с использованием оружия массового поражения. Региональные кризисы (Украина, Тайвань, Ближний Восток), спровоцированные отказом Запада от поиска компромиссов, повышают уровень конфликтности в глобальных процессах.

Главная цель коллективного Запада — это нанесение нашей стране стратегического поражения, ограничение ее экономического развития и политического влияния в мире. При этом, ставя по привычке всё с ног на голову, сыплются измышления, что Россия-де — главная «виновница» всех экономических проблем в Европе и не только.

В геополитической войне против России коллективный Запад отводит Украине роль марионеточного государства, власти которого во главе с режимом Зеленского ограничены в принимаемых решениях и своих действиях. Эскалация конфликта ведет к значительному ухудшению положения простых украинских граждан, что абсолютно не волнует людей в высоких кабинетах Киева, Брюсселя, Вашингтона и Лондона. И недавно прошедшие референдумы только подтвердили, что граждане Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР давно сделали свой выбор. И этот выбор явно не в пользу режима Зеленского.

Начало специальной военной операции Российской Федерации на Украине было воспринято Западом как шанс трансформировать повестку и сплотиться на почве русофобии, которую так долго приходилось с большим трудом скрывать. В результате украинский кризис существенно ускорил темпы деградации отношений России с коллективным Западом, не придав особой новизны, в то же время давно наблюдавшимся тенденциям, — образ нашей страны как враждебного государства в принципе надежно закрепился в западном массовом сознании.

Не до конца продуманная и плохо просчитанная политика Запада в отношении России объективно ведет к дискредитации институтов, определивших в послевоенный период устойчивость архитектуры и порядок работы институтов обеспечения функционирования глобальной экономики и торгово-экономических отношений, к интенсификации процессов формирования нового мирового порядка, включая региональные и мировые валютно-финансовые системы.

Совокупность современных тенденций объективно «голосует» в пользу движения в сторону полицентричной системы координат мировой политики на основе баланса и равноправного учета интересов всех участников как единственно способной гарантировать человечеству реальную безопасность и благополучие.

Авторы — проректоры Дипломатической академии МИД России

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