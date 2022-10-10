Кубинский Кризис 2.0?

В последнее время участились предсказания о растущей вероятности Третьей Мировой войны с применением ядерного оружия. В Америке многие не принимали их всерьез, полагая, что все это происходит далеко и их не коснется, но после очередного выступления Владимира Зеленского, где он говорил о необходимости нанесения превентивного ядерного удара по России, заволновалась уже не только общественность, но и власть имущие.

Так, президент США Джо Байден, напомнил о предыдущем кризисе подобного рода, получившем название Кубинского (или Карибского). Упомянутые события происходили ровно 60 лет назад в октябре 1962 года, и тогда мир действительно стоял на пороге ядерной катастрофы. Ее удалось избежать, и потому сейчас многие возвращаются к тем событиям не только из интереса к истории, но и чтобы посмотреть, возможно ли использовать успешный опыт разрешения такого рода конфликтов и в настоящее время.

Сразу скажу, что сделать это по разным причинам будет очень сложно, так как ситуации значительно различаются.

СССР и США в те времена находились в состоянии Холодной Войны, возглавляя два непримиримых противоборствующих блока, сражающихся за распространение своей идеологии и влияния. При этом они старались не вступать в прямую военную конфронтацию, но в октябре 1962 года произошли события, которые могли привести к самой настоящей войне, причем с применением ядерного оружия.

США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками в некоторых европейских странах и Турции. Никита Хрущев в ответ решил сделать тоже самое на Кубе, но в Вашингтоне это расценили как экзистенциальную угрозу.

Не будем вдаваться в подробности, о них написаны сотни книг, тысячи статей, где перечислены мельчайшие детали тех событий. Главное — войны удалось избежать, так как оба лидера понимали всю ответственность принимаемых ими решений.

На днях газета WSJ опубликовала большую статью «Непреходящие уроки Карибского (кубинского) ракетного кризиса», где задается вопросом «Какой урок мы можем извлечь из произошедшего 60 лет назад» и описывает, как Джон Кеннеди и его советники «ощупью искали путь во мраке, чтобы спасти мир от взрыва».

Вряд ли можно сказать то же самое о нынешнем президенте США и его окружении.

Как известно. Кеннеди и Хрущеву удалось достичь компромисса. СССР убрал свои ракеты с Кубы, а США из Турции и Италии, после чего мир вздохнул с облегчением.

К сожалению, сейчас ситуация намного опаснее, так как за несколько месяцев до начала военных действий Владимир Путин направил Джо Байдену конкретные предложения о гарантиях взаимной безопасности, которые тот отверг, не предлагая ничего взамен, кроме угроз о применении катастрофических для России санкций.

Еще более важный момент состоит в различии целей Вашингтона в те и нынешние времена. При Кеннеди речь шла о соперничестве двух стран, в то время как Байден прямо говорит о необходимости ослабления России, а некоторые из его окружения заявляют и о ее расчленении. Украина в их планах — стратегический плацдарм для достижения этих целей.

Интересно, что при этом они все время почему-то говорят лишь о тактическом ядерном оружии, предпочитая не упоминать существование стратегического, способного достичь и США.

Американский истеблишмент настаивает на продолжении нынешней политики, но народ все больше недоволен происходящим. Недавние опросы показывают, что американцы начинают уставать от конфликта на Украине. Почти половина опрошенных заявили, что они против отправки военной помощи Киеву, если США не будут участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта.

Все слышнее голоса тех, кто осознает опасность политики Белого Дома для страны. В качестве примера цитирую открытое письмо полковника и бывшего сенатора штата Вирджиния Ричарда Блэка к Конгрессу США от 27 сентября 2022 года.

«Войны бы не было, если бы мы не свергли демократически избранное правительство Украины, насильственно свергнув президента Януковича в 2014 году. Мы способствовали войне, наводнив Украину массовыми поставками оружия. США могут быстро положить конец этой войне, сделав Украину нейтральным, неприсоединившимся государством…Ядерная война немыслима; мир — лучший способ действий. Пожалуйста, подумайте об этом».

К сожалению, пока особых надежд на переосмысление при нынешнем составе администрации Белого Дома и Конгресса не предвидится. Какие-то изменения возможны при победе республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс, так как у них иногда звучат более разумные голоса, хотя в вопросах внешней политики их не так уж много.

А вот дотянем ли мы до выборов президента США в 2024 году без ядерной войны? Большой вопрос.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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