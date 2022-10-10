Вернулось в норму состояние воздуха в Омске после превышения показателей

В Омске нормализовалось состояние воздуха после недавнего превышения концентрации опасных веществ. В воскресенье, 9 октября, на автоматических постах превышений ПДК по измеряемым показателям не было зафиксировано, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на региональное минприроды.

Омичи в минувшие выходные массово жаловались на висящую в воздухе розовую дымку и сильный химический запах, который вызывал сильный кашель. По этим данным, запах гари с химией ощущался в Старом Кировске, на Левобережье Омска, в районе Амурского поселка и микрорайона Московка-2.

Мобильная эколаборатория зафиксировала превышение ПДК фенола в два раза и взвешенных частиц РМ2,5 в период с 20 часов 8 октября до 2 часов 9 октября, уточняет ИА «Город55».

Информацию о превышениях ПДК направили в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

22 сентября сообщалось о том, что в воздухе Омска выявлено повышенное содержание формальдегида и пыли. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, это наблюдалось 20 сентября. Показатели качества атмосферного воздуха фиксировали девять стационарных постов во всех округах города.