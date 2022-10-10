Бывший инспектор ДПС погиб во время охоты под Сургутом

В одном из карьеров в Сургутском районе утонул 36-летний мужчина. Как сообщает muksun.fm, это бывший инспектор ДПС Сургута Анатолий Сельсков.

Удалось установить, что экс-полицейский пошел на охоту с приятелями. Они остановились в избе на одном из островов. В субботу вечером, 8 октября, Сельсков сел в лодку и отправился на поиски дичи. Его друзья периодически слышали выстрелы в течение часа.

Позже охотники приехали на предположительное место нахождения своего товарища и обнаружили опрокинувшуюся пластиковую моторную лодку. Сначала они самостоятельно пытались найти мужчину, но потом попросили помощи у спасателей.

В воскресенье, 9 октября, около 13 часов тело Сельскова нашли в 150 м от затонувшей лодки.