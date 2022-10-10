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В Нигерии из-за опрокидывания лодки погибли более 70 человек

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/j67
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В результате опрокидывания лодки в Нигерии погибли 76 человек. Об этом 8 октября сообщила газета Politics Nigeria.

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ЧП произошло в нигерийском штате Анамбра в районе Огбару 7 октября. Катер следовал в город Огбакуба, когда его мотор загорелся. Пожар быстро охватил лодку, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Всего на борту лодки находились 85 человек. Она перевернулась в результате усиливающегося наводнения. Агентство по ЧС подтвердило данные о 76 погибших, сообщает телеканал «360». Эвакуировать удалось девять человек.

Президент страны Мохаммаду Бухари выразил соболезнования семьям погибших, пишет REGNUM. Кроме того, он поручил соответствующим органам проверить протоколы безопасности на лодках, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Чиновники пообещали провести расследование случившегося.

В конце сентября 73 человека погибли в результате крушения лодки у берегов Сирии. Живыми из воды спасатели подняли 22 человека. Переселенцы на деревянном баркасе пытались доплыть до берегов Греции, однако ветхое судно опрокинулось во время шторма. Предполагается, что на нем могли находиться от 120 до 150 человек, пишет НСН.

Ранее, в сентябре, в Новой Зеландии опрокинулась лодка с 11 людьми на борту. Предположительно, опрокинуть ее мог кит. В результате пять человек погибли, шестеро пострадали, сообщает телеканал «Звезда». Сообщается, что в этом регионе водятся кашалоты, а также горбатые киты.

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