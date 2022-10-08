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Юрист напомнил о необходимости заплатить налоги до 1 декабря

Юрист Мельник: россияне должны до 1 декабря заплатить налоги за 2021 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россияне до 1 декабря обязаны заплатить имущественные налоги за 2021 год. Об этом 8 октября рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник.

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Узнать о том, какие налоги необходимо заплатить можно в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы, сказал юрист.

Он отметил, что налог на имущество платят за недвижимость: строения, землю, квартиры, машиноместа и так далее.

«Расчет налога, в соответствии с кадастровой (инвентаризационной) стоимостью, производит ИФНС самостоятельно и направляет налогоплательщикам уведомление, расчет и квитанцию к уплате», — уточнил Мельник.

Транспортный налог, как напомнил юрист, должны заплатить владельцы автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

Мельник также отметил, что если у гражданина есть льготы, то он обязан о них уведомить заранее и налоговая служба сделает перерасчет.

Юрист добавил, что несвоевременная уплата грозит штрафом. По закону пени взыщут в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России.

В сентябре эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности доктор наук Елена Бобкова сообщила, что одинокие пенсионеры имеют право на льготу по налогу на имущество. Ее можно получить только на один объект из перечня: квартира, комната, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка (не более 50 кв. м).

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