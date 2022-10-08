Власти ДНР назвали сроки приема первых грузов в порту Мариуполя

Порт в освобожденном Мариуполе начинает функционировать, после полного восстановления он начнет принимать первые грузы. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко.

«Сегодня он [порт Мариуполя] начинает функционировать, это большая наша ниша, которая пока не охвачена с учетом того, что много объектов в порту пострадало. Мы его восстанавливаем сегодня и принимаем первые грузы, как строительные, так и промышленные», — рассказал Хоценко в эфире телеканала «Россия-24».

Премьер-министр ДНР добавил, что для республики начало работы порта является точкой экономического роста, которая скоро реализуется.

Ранее, в сентябре, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил об утверждении плана по восстановлению Мариуполя. Согласно поставленным задачам, привести город в порядок необходимо за три года.

В том же месяце в Минстрое сообщали, что в Мариуполе активно ведется строительство жилья и социально значимых объектов. До проведения работ был обследовано более 1,4 тыс. объектов.

Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей голосовали на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ в период с 23 по 27 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а 3 октября Госдума ратифицировала эти договоры. Документы ратифицированы и Совфедом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск. Руководства республик Донбасса обратились к РФ с просьбой о помощи, после чего Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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