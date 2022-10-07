Синоптики рассказали об идеальной для грибников погоде в Ульяновской области

В предстоящие выходные, 8 и 9 октября, в Ульяновской области будет идеальная погода для сбора грибов. Об этом в пятницу, 7 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на регигиональный Гидрометцентр.

«Ожидается погода без осадков, благоприятная для «тихой» охоты», — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +10... 15 градусов.

Ранее в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) два человека были госпитализированы с отравлением мухоморами. У пострадавших отмечалось спутанное сознание, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и судороги.