В Брянской области нашли ржавую авиабомбу времен ВОВ весом 500 кг

В Карачевском районе Брянской области нашли и обезвредили ржавую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 7 октября, пишет NASHBRYANSK.RU.

Снаряд обнаружили накануне, 6 октября. Сообщение поступило в экстренные службы днем. Звонивший уточнил, что бомба лежит возле поселка Сеща, в лесном массиве.

На место обнаружения выехали сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра, которые обезвредили снаряд. Вес бомбы составлял 500 кг.

Ранее, 28 сентября, в Печорском районе Псковской области был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения выехала группа разминирования поисково-спасательного отряда.