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Тяжело раненный при нападении инкассатор скончался в больнице Орска

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В больнице Орска (Оренбургская область) скончался тяжело раненный во время вооруженного нападения инкассатор. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, в медучреждении наступила смерть пострадавшего. В итоге следствием будет дана квалификация с учетом наступивших последствий», — цитирует старшего помощника руководителя следственного управления Радика Галимова ИА «Урал56.Ру».

Нападение на инкассаторскую машину «Почты России» произошло 7 октября около 10 утра по местному времени (8:00 мск). Один из инкассаторов получил огнестрельное ранение, в тяжелом состоянии его доставили в больницу, пишет 56orb.ru. Спасти мужчину врачам не удалось.

По предварительным данным, нападавших было трое. Они похитили денежные средства и скрылись, бросив оружие.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, сопряженное с разбоем, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, в особо крупном размере»). Теперь дело о покушении будет переквалифицировано, уточняет РИА «Оренбуржье».

В распоряжении «Известий» появилась запись с камер наблюдения, которые зафиксировали побег преступников с сумкой с деньгами.

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