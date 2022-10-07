Умер актер и певец Леонид Шумский

Советский актер, певец, заслуженный артист России Леонид Шумский умер в возрасте 77 лет. Об этом 6 октября, сообщила «Российская газета».

Причины смерти актера и певца не указываются.

Шумский запомнился зрителям ролью Виктора Грачева в военном фильме «Отряд особого назначения». В 1967 году стал лауреатом Всесоюзного фестиваля народного творчества. Артист участвовал в телепередачах и побеждал в таких конкурсах, как «С песней по жизни!» и «Алло! Мы ищем таланты!».

В 2000 году Шумский удостоился звания заслуженного артиста России.