Правительство ввело новые правила ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Правительство России утвердило перечень поправок в ПДД, которые касаются передвижения на электросамокатах и гироскутерах. Они получили статус средств индивидуальной мобильности, максимальная скорость теперь - 25 км/ч. А максимальный вес самого самоката, при перемещении по тротуарам, вело и пешеходным дорожкам, не должен превышать 35 кг, передает телеканал «Известия».. Для водителей самокатов введут специальные дорожные знаки, которые разрешают или запрещают движение и вводят ограничения. В общих случаях правила для электросамокатов аналогичны велосипедным. Езда разрешается по правому краю проезжей части, по дорогам, максимально разрешенная скорость 60 км/ч.

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