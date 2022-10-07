Пожилая женщина пострадала от укуса ядовитого паука в Липецкой области

Жительница Липецкой области госпитализирована с укусом паука. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на заведующую отделением токсикологии областной больницы Ольгу Кривошееву.

По словам 65-летней жительницы села Елец-Лозовка, она находилась на собственном участке и взяла перчатки. Женщина надела перчатку и почувствовала резкую боль. Посмотрев на руку, пострадавшая заметила отек и покраснение кожи.

С 5 октября пенсионерка проходит лечение в условиях стационара, медики оценивают ее состояние как близкое к удовлетворительному.

Кривошеева поясняет, что идентифицировать паука возможности не было. Случаи укусов ядовитых пауков отмечаются в регионе 2–3 раза за год. В 2022 году это первый случай, уточняет LipetskMedia.

В середине сентября в Волгоградской области шестилетний ребенок пострадал от укуса змеи. Ребенка госпитализировали, однако врачи не подтвердили отравление ядом.