«АвтоВАЗ» сварит первый кузов Lada Vesta в Тольятти 7 ноября

Пробная сварка первого кузова Lada Vesta на площадке в Тольятти должна состоятся 7 ноября текущего года. Об этом 7 октября сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» социальной сети «ВКонтакте».

Паблик отметил, что основная часть сварочной оснастки уже доставлена с завода «Лада Ижевск» на главную заводскую площадку в Тольятти. На сварочном комплексе линии В0 идет монтаж перевезенного оборудования.

Одновременно ведется реконструкция бывшего мультибрендового конвейера «АвтоВАЗа», где в марте 2023 года должна начаться сборка автомобиля Lada Vesta NG.

20 сентября на «АвтоВАЗе» сообщили, что планируют возобновить выпуск автомобилей Lada с ABS в 2023 году. Гендиректор предприятия Максим Соколов отметил, что одна из главных задач завода состоит в том, чтобы успеть «в достаточной степени локализовать модель Lada Vesta».

Кроме того стало известно, что для Lada Vesta NG выпустили новую мультимедиасистему, она получила название Luxe Techno. Система представлена с вертикальным экраном диагональю 10,4 дюйма. Во всех режимах работы, кроме домашнего экрана, есть деление на основную верхнюю часть (навигатор, музыка, проецируемые приложения со смартфона и т.д.) и дополнительную нижнюю области экрана.