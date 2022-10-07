Реклама
Прямой эфир
Мир
В Англии число бездомных украинцев выросло на 22% за месяц
Общество
Совладельца «Зимней вишни» осудили на восемь лет за дачу взятки
Политика
Лавров уличил Запад в использовании вопросов экологии в своих интересах
Мир
Ким Чен Ын в поздравлении отметил заслуги Путина в «строительстве сильной России»
Армия
Пушилин заявил о стабилизации линии фронта на краснолиманском направлении
Экономика
В России зафиксировали снижение цен на лосося
Мир
Лукашенко заявил о выходе на новый уровень партнерства Москвы и Минска
Экономика
Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 65 рублей
Армия
Власти Энергодара исключили прорыв украинских боевиков к Запорожской АЭС
Общество
Россияне стали чаще обращаться к нотариусам и грузчикам
Мир
Ветеран войны предупредил США о катастрофе в случае вступления Украины в НАТО
Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти

«АвтоВАЗ» сварит первый кузов Lada Vesta в Тольятти 7 ноября

0
Фото: ТАСС/Яков Князев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пробная сварка первого кузова Lada Vesta на площадке в Тольятти должна состоятся 7 ноября текущего года. Об этом 7 октября сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» социальной сети «ВКонтакте».

Паблик отметил, что основная часть сварочной оснастки уже доставлена с завода «Лада Ижевск» на главную заводскую площадку в Тольятти. На сварочном комплексе линии В0 идет монтаж перевезенного оборудования.

Одновременно ведется реконструкция бывшего мультибрендового конвейера «АвтоВАЗа», где в марте 2023 года должна начаться сборка автомобиля Lada Vesta NG.

20 сентября на «АвтоВАЗе» сообщили, что планируют возобновить выпуск автомобилей Lada с ABS в 2023 году. Гендиректор предприятия Максим Соколов отметил, что одна из главных задач завода состоит в том, чтобы успеть «в достаточной степени локализовать модель Lada Vesta».

Кроме того стало известно, что для Lada Vesta NG выпустили новую мультимедиасистему, она получила название Luxe Techno. Система представлена с вертикальным экраном диагональю 10,4 дюйма. Во всех режимах работы, кроме домашнего экрана, есть деление на основную верхнюю часть (навигатор, музыка, проецируемые приложения со смартфона и т.д.) и дополнительную нижнюю области экрана.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022