В московской квартире обнаружено тело мужчины в полиэтиленовом пакете

На севере столицы обнаружено тело мужчины в полиэтиленовом пакете, сообщает СУ СК РФ по Москве.

«По данным следствия, поздно вечером 6 октября 2022 года на балконе в квартире жилого дома, расположенного по улице Дубнинской в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, помещенное в полиэтиленовый мешок», — сказано в сообщении, которое опубликовали в Telegram-канале ведомства в пятницу, 7 октября.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

«При осмотре на теле обнаружены множественные телесные повреждения. В настоящее время следователи совместно с оперативными сотрудниками устанавливают лицо, причастное к совершению преступления», — дополняет столичный СК.

5 сентября «Известия» сообщили о том, что в Москве на улице Гастелло обнаружили труп в багажнике автомобиля, пролежавший там около семи дней. О найденном теле в полицию сообщил знакомый погибшего. Труп находился в автомобиле Peugeot, который принадлежал погибшему.