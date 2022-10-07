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Число погибших при обстреле ВСУ автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти

Первые кадры с места обстрела ВСУ автобуса под Херсоном

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