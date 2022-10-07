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Двоих приплывших на лодке россиян задержали на Аляске

Anchorage Daily News: на Аляске задержаны двое россиян, приплывших на лодке
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В городе Гамбелл, который находится на острове Святого Лаврентия в Беринговом море, задержали двух россиян, доплывших на лодке до острова. Об этом сообщила газета Anchorage Daily News.

В настоящее время они находятся под стражей в Анкоридже. В публикации добавляется, что для губернатора региона Майка Данливи инцидент стал большим сюрпризом.

По информации издания, таможенная и пограничная службы определят «допустимость въезда данных лиц» в США, уточняется в материале, опубликованном в среду, 5 октября.

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