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В Сирии начались боестолкновения после высадки десанта США

В районе сирийского Камышлы начались боестолкновения после высадки десанта США
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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani
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На северо-востоке Сирии разгорелись вооруженные столкновения после высадки десанта США. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный военный источник.

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«Несколько членов союзных сирийской армии сил пострадали в результате столкновений с американскими военными после того, как те осуществили высадку десанта в подконтрольной сирийской армии деревне Мулюк-Сарай к югу от Камышлы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, американские военные похитили нескольких членов союзных сирийской армии сил и убили пастуха. При этом американцы утверждают, что десант высадился для ликвидации одного из членов террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России).

Ранее в этом месяце сообщалось, что в Сирии стали наращивать активность незаконные вооруженные формирования, которых опекают США. По данным Минобороны РФ, с 1 августа позиции правительственных сил Сирии были обстреляны уже восемь раз.

Как подчеркнул замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров, это говорит «о неспособности американского командования контролировать обстановку в оккупированной Вооруженными силами США зоне».

4 октября Егоров рассказал, что самолету Ан-26 пришлось уклоняться от столкновения с беспилотниками США. Он подчеркнул, что возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты БЛА в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирии.

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