Готовность самой большой школы в Приамурье достигла 60%

В Амурской области строительство самой большой в регионе школы завершили на 60%. Об этом сообщает региональное правительство.

По словам начальника отдела строительного контроля ГКУ Амурской области «Строитель» Сергея Плотникова, полностью возведена коробка здания и проведены наружные сети. Продолжаются внутренние работы, в ближайшее время объект подключат к отоплению. В 2023 году с наступлением теплой погоды подрядчик завершит благоустройство прилегающей территории.

Как уточняет ИА PriamurMedia, площадь школы составит 30 тыс. кв. м. В одну смену в ней смогут учиться 60 классов.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование». Стоимость реализации проекта оценивается в 1,7 млрд рублей. Средства выделены из бюджетов всех уровней. Полностью завершить работы и сдать объект планируется в 2023 году.