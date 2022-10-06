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XI Петербургский международный юридический форум пройдет с 11 по 13 мая

XI Петербургский международный юридический форум пройдет с 11 по 13 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного юридического форума – 2023.

Открыл заседание Министр юстиции Константин Чуйченко: «Позвольте поблагодарить всех вас за участие в подготовке и успешном проведении юбилейного форума, который впервые за несколько лет состоялся в очном формате. В X Петербургском международном юридическом форуме приняли участие свыше 3000 представителей юридического сообщества из России и 45 иностранных государств. В рамках XI Форума предлагаю организовать на базе Минюста России проведение тематических форумов и конференций с привлечением экспертного профессорско-преподавательского состава для обсуждения отдельных, наиболее актуальных тем».

В Форуме 2023 года ожидается свыше 4000 участников. Работа над ПМЮФ — 2023 началась!

«Юбилейный Х Петербургский международный юридический форум прошел в режиме полноформатной «перезагрузки» Форума с учетом предъявляемых современными реалиями условий и «правил игры» в международном правовом пространстве. Датами ПМЮФ — 2023 определены 11-13 мая 2023 года. Для развития проекта в период подготовки запланировано проведение выездных сессий ПМЮФ в регионах России, а также других событий юридического характера, итоги которых будут подведены на площадке большого Форума», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем выступлении подчеркнул: «В рамках подготовки XI Петербургского международного юридического форума Правительство Санкт-Петербурга окажет все необходимое содействие Министерству юстиции и оператору Форума Фонду Росконгресс». Он также добавил, что традиционно город берет на себя подготовку культурной программы для участников и гостей форума.

Петербургский международный юридический форум — это крупнейшая платформа для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.

Форум проводится Министерством юстиции Российской Федерации и Фондом Росконгресс в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2022 г. № 55.

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