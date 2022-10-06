Названы причины ослабления рубля

За последнюю неделю рубль ослаб к доллару более чем на 10%. Резкое изменение валютного курса связано с несколькими факторами, рассказала аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова «Известиям» 6 октября.

Эксперт напомнила, что в конце прошлой недели рубль укреплялся к доллару почти до 53.

«Резкое укрепление валюты с 57 до 53 за полдня было связано с рисками санкций на Национальный клиринговый центр (НКЦ), что создало бы ограничения для торгов долларом», — уточнила она.

За этим последовали продажи валютных позиций. Предложение на рынке существенно превысило спрос. Спрос на валюту в России снизился из-за различных банковских ограничений, как комиссии за хранение и ограничение на снятие наличных, добавила аналитик.

«Причем к концу дня рубль начал слабеть, так как слухи остались просто слухами и санкций на НКЦ не были введены. Тогда курс рубля вернулся к 58 за доллар. На текущий момент рубль вернулся к отметке в 60 — это среднее значение, которое наблюдается последние полгода, то есть сложно назвать последние движения курса девиантными», — подчеркнула Мельниковаь.

Аналитик уточнила, что в настоящее время можно говорить о частичном восстановлении спроса на валюту после рисков санкций. При этом, по ее прогнозу, в ближайшее время не следует ожидать резких отклонений курса рубля, что связано с динамикой экспорта и импорта, а также сниженным внутренним спросом на валюту.

В начале октября директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов сообщил «Известиям», что курс рубля по отношению к доллару в этом месяце прогнозируется на уровне 60−70 рублей. Кроме того, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная рассказала, что причин для серьезного ослабления курса рубля к доллару и евро нет.