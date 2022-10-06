Реклама
Прямой эфир
Политика
В Совфеде сочли санкции ЕС против новых территорий РФ их косвенным признанием
Мир
Лукашенко ввел запрет на повышение цен в Белоруссии
Экономика
ФАС хочет повысить аэронавигационные сборы с авиакомпаний на 50-70%
Мир
ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне
Мир
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России
Политика
В Госдуме обвинили Запад в нежелании прислушиваться к словам Илона Маска
Мир
Посла РФ в Молдавии вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам
Общество
Песков назвал «уткой» сообщения СМИ о выезде из РФ 700 тыс. россиян
Авто
Российский авторынок просел в сентябре почти на 60%
Экономика
Корзина мобилизованного обойдется почти в 7 тыс. рублей
Общество
СК РФ завершил расследование более 100 уголовных дел по преступлениям Украины

Замороженное тело младенца обнаружили на улице в Волгоградской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела младенца на улице в Урюпинске (Волгоградская область). По словам очевидца, новорожденный был заморожен.

Житель города заметил сверток, когда утром 6 октября вышел погулять с собакой на улице Коммунистической. Внутри свертка находилось тело младенца. Предполагается, что новорожденного после смерти спрятали в морозильную камеру, пишет сайт «НовостиВолгограда.Ру».

По словам старшего помощника руководителя регионального следственного управления Дарьи Буяновой, по факту происшествия проводится проверка. Следователи предпринимают меры для установления личности матери младенца. Медики установят давность наступления и причину смерти ребенка.

В конце сентября тело недоношенного мальчика обнаружили в мусорном контейнере на западе Москвы. Установлено, что младенца в тот же день родила женщина 1987 года рождения. По ее словам, плод признаков жизни не подавал.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022