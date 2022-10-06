Замороженное тело младенца обнаружили на улице в Волгоградской области

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела младенца на улице в Урюпинске (Волгоградская область). По словам очевидца, новорожденный был заморожен.

Житель города заметил сверток, когда утром 6 октября вышел погулять с собакой на улице Коммунистической. Внутри свертка находилось тело младенца. Предполагается, что новорожденного после смерти спрятали в морозильную камеру, пишет сайт «НовостиВолгограда.Ру».

По словам старшего помощника руководителя регионального следственного управления Дарьи Буяновой, по факту происшествия проводится проверка. Следователи предпринимают меры для установления личности матери младенца. Медики установят давность наступления и причину смерти ребенка.

В конце сентября тело недоношенного мальчика обнаружили в мусорном контейнере на западе Москвы. Установлено, что младенца в тот же день родила женщина 1987 года рождения. По ее словам, плод признаков жизни не подавал.