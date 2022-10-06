Ремонт Сокольского моста в Липецке подорожал на 14 млн рублей

В Липецке третий раз выставят на торги контракт на ремонт Сокольского моста. Заказчиком выступает управление главного смотрителя Липецка. Чтобы сделать лот более привлекательным для потенциальных подрядчиков, заказчик увеличил начальную цену контракта на 14 млн рублей.

GOROD48 уточняет, что торги на ремонт путепровода были объявлены впервые в феврале. Несмотря на то, что начальная цена контракта повышалась со 141 млн до 198 млн рублей, ни одного подрядчика предложение не заинтересовало.

Чтобы не потерять федеральные средства на ремонт мостов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые выделены городу на этот год, решено было увеличить смету до 212 млн рублей и объявить третий аукцион.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области на дорожный ремонт направят еще 412 млн рублей. Объем дорожного фонда увеличится на 315 млн рублей. Еще 97 млн рублей направят местным бюджетам в виде субсидии на ремонт дорог.