Каким категориям граждан положена бронь или отсрочка от мобилизации

Некоторые россияне имеют право на бронь от военной службы в рамках частичной мобилизации. Этот вопрос неоднократно уточняли российские ведомства, а 6 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых изменениях в предоставлении отсрочки. Полный список категорий граждан, которые не подлежат призыву — в материале «Известий».

Как работает бронь от мобилизации

Под бронью понимается освобождение от мобилизации работников, деятельность которых обеспечивает беспрерывную работу предприятия, организации. Согласно федеральному закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», бронь предоставляется на срок до года и продлевается по мере необходимости. Между бронью и обычной отсрочкой есть разница. В отличие от отсрочки, бронь закрепляется не за гражданином, а за его должностью. Также бронь предоставляется по месту работы или учебы, а отсрочка — адресно, по временным причинам. Как только эти факторы исчезают, человек может быть призван на службу.

Кому положена бронь от мобилизации: критерии

Граждане, получившие бронь от мобилизации, переводятся в группу особого воинского учета и получают специальное удостоверение. Для бронирования должен быть соблюден ряд условий:

работа в организации, дающей право на бронь;

для ряда специальностей обязательно наличие диплома о высшем профильном образовании;

оформление по трудовому договору с рабочим днем не менее восьми часов;

выполнение критически важных для организации функций

Кому положена бронь от мобилизации: категории граждан

В соответствии с подписанным президентом указом, бронь полагается гражданам, которые получают образование соответствующего уровня впервые и учатся по очной и очно-заочной форме. В том числе студенты:

образовательных и научных организаций по программам среднего профессионального и высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, в том числе, по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки;

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров.

духовных образовательных организаций по программам подготовки служителей и религиозного персонала, а также программам среднего профессионального и высшего образования.

Кроме того, бронирование полагается сотрудникам ряда системообразующих отраслей. В частности, это специалисты:

сферы IT-технологий, в задачи которых входит разработка, развитие, внедрение, сопровождение и эксплуатация решений в области IT или обеспечение функционирования информационной инфраструктуры;

российских операторов связи и отдельных сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий связи сети связи общего пользования РФ;

в системообразующих организациях в сфере информации и связи,федеральных СМИ;

финансовых организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры рынка. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уточняла, что речь идет о сотрудниках банков, отвечающих за платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, персонал дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями.

Как оформить бронь от мобилизации

Оформлением брони для своих сотрудников занимается работодатель. Со списком организаций, обладающих соответствующими правами, можно ознакомиться через комиссию по бронированию по месту регистрации организации. Этот же орган выдает компании список документов, необходимых для предоставления брони сотрудникам. Сам гражданин лишь должен принести работодателю военный билет. После их заполнения и заверения, сотрудника переводят в группу специального воинского учета.

Сотрудник предприятий IT и связи может самостоятельно подать заявку на бронь от мобилизации через форму на портале госуслуг. Помимо личных данных, необходимо указать сведения о воинском учете, образовании и работодателе, а также прикрепить к заявке письмо-выписку генерального директора компании с подтверждением указанной информации. Кроме того, выписка должна быть заверена усиленной электронно-цифровой подписью, полученной в ФНС России.

Ограничений по стажу работы не предусмотрено. При этом гражданин вправе отказаться от брони и добровольно вступить в ряды войск. Кроме того, бронь может быть аннулирована, если сотрудник перестал соответствовать критериям бронирования, например, был переведен на другую должность или покинул свой пост.

Кому положена отсрочка от мобилизации: критерии и категории

На отсрочку же могут претендовать отцы четырех и более детей в возрасте до 16 лет. В случае, если в семье больше несовершеннолетних, то как минимум четверо из них должны быть младше 16. Не подлежат мобилизации также отцы троих детей, если супруга ждет ребенка на сроке от 22 недель и более.

Причиной для отсрочки также является уход за тяжелобольными родственниками или инвалидами, если гражданин является единственным их опекуном. Отсрочку получат отцы-одиночки, если ребенку еще не исполнилось 16 лет, а также россияне, имеющие на попечении родных несовершеннолетних братьев и сестер.

Мобилизация не касается резервистов с категориями здоровья Г и Д. Категорию годности к военной службе и состояние здоровья гражданина определяет медкомиссия в военкомате. Прийти на осмотр можно с медицинскими документами из других учреждений, однако заключение военкомата остается обязательным условием.

Ранее «Известия» объясняли, какие категории военнообязанных существуют в России и какие категории годности по здоровью предусмотрены.