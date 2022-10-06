Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Казахстана сообщил о серьезном разговоре с российским послом
Мир
В ЕС сочли невозможным вступление Украины в НАТО во время боевых действий
Культура
Минкультуры выбрало кинопроект о спецоперации, который получит господдержку
Экономика
ФАС хочет повысить аэронавигационные сборы с авиакомпаний на 50-70%
Мир
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России
Мир
Bloomberg сообщило о возможном сокращении добычи нефти РФ при потолке цен на сырье
Мир
Посла РФ в Молдавии вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам
Мир
Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III
Мир
Муниципалитеты в ФРГ обратились за финансовой помощью из-за беженцев
Мир
Bild разоблачила фейк минобороны Украины о пытках с вырыванием зубов
Армия
Стремоусов заявил об отпоре украинским войскам в Херсонской области
Сюжет:

Корзина мобилизованного обойдется почти в 7 тыс. рублей

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя цена предметов из набора мобилизационного составляет 6,89 тыс. рублей — это данные о покупках россиян за 24-25 сентября в сравнении с 17-18 числами. Показатель вырос за неделю на 12%. Об этом свидетельствует фактура оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Компания анализирует обезличенные чеки с более чем 1,1 млн онлайн-касс. «Известия» изучили информацию о предметах, которые специалисты официального ресурса «Объясняем.рф» советуют взять с собой на службу.

Вещевой уклад: в России выросли цены на товары для мобилизованных
Почему в Госдуме попросили разобраться в ситуации ФАС и Генпрокуратуру

Больше всего подорожали комплекты одноразовых грелок — на 47% до 568 рублей, продажи в натуральном выражении выросли на 345%. Тактические перчатки прибавили в стоимости 24% — до 972 рублей, реализация выросла на 182%. Средняя стоимость мультитула увеличилась на 16%, до 1,8 тыс. рублей, а объем продаж — на 102%. Аналогичную динамику специалисты зафиксировали в категории термобелья: средний чек подтянулся на 13%, до 1,6 тыс. рублей, хотя реализация фактически не изменилась. Фонарик обошелся в среднем 674 рублей — на 12% выше, чем неделю назад. Объем продаж в натуральном выражении незначительно сократился — на 4%.

Средняя стоимость остальных предметов из корзины мобилизованного снизилась. Так, подшлемник подешевел на 11%, зубная щетка — на 6% ниже, мыло кусковое — на 7%, батарейки — на 2%.

Федеральная антимонопольная служба 28 сентября сообщила «Известиям», что россияне пожаловались на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, жгуты, анальгетики, лекарства и медизделия. Кроме того, ведомство получило обращение депутатов Госдумы. 30 сентября ФАС заявила, что выясняет обоснованность изменения стоимости такой продукции. Служба направила запросы в крупнейшие торговые сети и маркетплейсы в РФ.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Глава государства отметил, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Специальная операции по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022