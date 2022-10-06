Корзина мобилизованного обойдется почти в 7 тыс. рублей

Средняя цена предметов из набора мобилизационного составляет 6,89 тыс. рублей — это данные о покупках россиян за 24-25 сентября в сравнении с 17-18 числами. Показатель вырос за неделю на 12%. Об этом свидетельствует фактура оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Компания анализирует обезличенные чеки с более чем 1,1 млн онлайн-касс. «Известия» изучили информацию о предметах, которые специалисты официального ресурса «Объясняем.рф» советуют взять с собой на службу.

Больше всего подорожали комплекты одноразовых грелок — на 47% до 568 рублей, продажи в натуральном выражении выросли на 345%. Тактические перчатки прибавили в стоимости 24% — до 972 рублей, реализация выросла на 182%. Средняя стоимость мультитула увеличилась на 16%, до 1,8 тыс. рублей, а объем продаж — на 102%. Аналогичную динамику специалисты зафиксировали в категории термобелья: средний чек подтянулся на 13%, до 1,6 тыс. рублей, хотя реализация фактически не изменилась. Фонарик обошелся в среднем 674 рублей — на 12% выше, чем неделю назад. Объем продаж в натуральном выражении незначительно сократился — на 4%.



Средняя стоимость остальных предметов из корзины мобилизованного снизилась. Так, подшлемник подешевел на 11%, зубная щетка — на 6% ниже, мыло кусковое — на 7%, батарейки — на 2%.

Федеральная антимонопольная служба 28 сентября сообщила «Известиям», что россияне пожаловались на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, жгуты, анальгетики, лекарства и медизделия. Кроме того, ведомство получило обращение депутатов Госдумы. 30 сентября ФАС заявила, что выясняет обоснованность изменения стоимости такой продукции. Служба направила запросы в крупнейшие торговые сети и маркетплейсы в РФ.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Глава государства отметил, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Специальная операции по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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