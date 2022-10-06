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Аналитик предположил слежку спецслужб США за пользователями WhatsApp

Аналитик Бедеров: спецслужбы США могут следить за пользователями WhatsApp
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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При скачивании мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) пользователь предоставляет ему ряд доступов к содержимому устройства, эти данные могут быть использованы спецслужбами США или самой компанией. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

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«При установке приложения пользователь предоставляет ему ряд доступов к датчикам и содержимому устройства. Все эти разрешения позволяют достаточно эффективно осуществлять слежку за перемещениями пользователей, читать их переписку, анализировать контакты и содержимое устройства. Все эти возможности могут быть использованы спецслужбами США для слежки за гражданами, а также самой компанией Meta для формирования таргетинговой рекламы», — пояснил специалист.

Так он прокомментировал заявление основателя Telegram Павла Дурова о том, что хакеры могут получить доступ ко всему содержимому в телефоне из-за уязвимости WhatsApp. По словам Бедерова, некоторая время назад приложение действительно имело уязвимость, которая предполагала создание параллельной сессии мессенджера, посредством направления его владельцу определенного контента.

«В контенте был замаскированный скрипт, который запусках и подтверждал процесс авторизации нового устройства через QR-код. Это позволяло злоумышленникам читать всю переписку в мессенджере», — добавил эксперт.

О проблеме безопасности в WhatsApp Павел Дуров рассказал 6 октября. По его словам, для того чтобы хакер получил доступ к телефону, ему достаточно будет отправить вредоносное видео или начать видеозвонок в WhatsApp. При этом даже обновление мессенджера до последней версии может не решить проблему. Дуров призвал пользователей «держаться подальше» от этого приложения, подчеркнув, что оно уже 13 лет является инструментом слежки.

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