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Партнерский материал

«Тинькофф» запустил льготную цифровую ипотеку на новостройки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Тинькофф» предложил клиентам цифровую ипотеку на новостройки в рамках программы господдержки. Как сообщила пресс-служба банка, кредит на покупку жилья от застройщиков можно получить по льготной ставке 6,7%.

Первые подобные сделки на приобретение квартир в жилых комплексах Москвы и Санкт-Петербурга уже состоялись.

Заявка на ипотеку оформляется застройщиком за пять минут в офисе продаж или дистанционно. Для этого покупателю следует предоставить только паспорт и СНИЛС. Ни трудовая книжка, ни справка 2-НДФЛ не требуются. Банк принимает решение по заявке в течение нескольких минут. После этого застройщик оформляет договор участия в долевом строительстве, а клиент подает заявку на открытие эскроу-счета в банке, с которым работает застройщик.

Все документы по ипотечной сделке подписываются в приложении «Тинькофф Подпись» (доступно в AppStore или GooglePlay) с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, которую банк выпустит дистанционно.

«Тинькофф» сопровождает сделку на всех этапах. Взаимодействие с Росреестром банк тоже готов взять на себя: он сам направит пакет документов на государственную регистрацию, клиенту не нужно будет ходить в МФЦ.

Платить по кредиту можно различными способами, в частности, через мобильное приложение «Тинькофф» или интернет-банк.

Руководитель «Тинькофф Ипотеки» Александр Лобов отметил большой спрос со стороны клиентов на оформление цифровой ипотеки на новостройки. «Ипотека от «Тинькофф» — это двусторонний win-win. Клиенты оперативно получают решение и помощь в процессе проведения сделки — при этом без дополнительных неожиданных расходов. Застройщики — доступ к большой клиентской базе «Тинькофф», простое и быстрое подключение к нашим технологиям без запроса документов, согласования объектов и договоров участия в долевом строительстве», — сказал он. По словам Лобова, в скором времени планируется начать выдачу ипотечных кредитов на вторичном рынке.

Сейчас к цифровой ипотеке «Тинькофф» присоединились более 200 девелоперов, включая крупнейшие компании в сфере строительства жилой недвижимости.

В программе льготной ипотеки участвуют любые квартиры, приобретаемые у застройщика, при условии, что продажа осуществляется через эскроу-счет. Объект при этом должен строиться в рамках закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Ипотечный кредит можно оформить на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, в других регионах — до 6 млн рублей. Срок кредита — не более 30 лет, минимальный первоначальный взнос — 15% от общей суммы.

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