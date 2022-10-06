Мировое сообщество, шокированное взрывами газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», продолжает гадать, кто может стоять за этими действиями. Западные политики не торопятся официально озвучивать виновных, называя взрывы «саботажем». В то же время для всех здравомыслящих людей главный заказчик этого теракта очевиден.

В своем обращении 29 сентября президент России Владимир Путин напрямую назвал организаторов взрывов магистралей «Северного потока». «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно», — отметил Путин.

Очевидным подозреваемым в подрыве трубопроводов экспертное сообщество единогласно называет США. Еще в феврале президент США Джо Байден предупредил, что США могут «остановить» трубопроводы в случае начала Россией боевых действий на Украине. При этом показательным является тот факт, что вскоре после первых публикаций о диверсиях бывший министр иностранных дел Польши и нынешний депутат Европарламента Радослав Сикорский поблагодарил в Twitter Соединенные Штаты за взрыв.

Уничтожить или парализовать жизненно важную инфраструктуру неугодных государств — фирменная методика США на протяжении многих десятилетий. Эта стратегия раскрывается в доктрине под названием «Шок и трепет», также известной как доктрина быстрого доминирования. Официально она была разработана в 1996 году военными аналитиками Харланом К. Ульманом и Джеймсом П. Уэйдом специально для Национального университета обороны США.

Доктрина гласит, что вместо упора на физическое уничтожение противника первым делом следует лишить его возможности сопротивляться, парализовав работу энергетических объектов и логистической инфраструктуры, средств связи, объектов производства продовольствия и водоснабжения, воздействовав на уровне пропаганды. В конечном итоге, пишут авторы доктрины, потенциальный противник должен испытывать шок и панику на национальном уровне такой силы, который будет схож с тем, что испытала японская нация от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Доктрина нашла применение во время операции НАТО в Югославии, во время вторжения в Ирак и Ливию, и, судя по всему, легла в основу внешнеполитической и экономической стратегии Вашингтона.

На днях заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в контексте взрывов в Балтийском море вспомнил о том, как почти 39 лет назад, 11 октября 1983 года, США атаковали энергетическую инфраструктуру Никарагуа.

В 1979 году в Никарагуа был свергнут проамериканский диктатор Анастасио Сомоса, к власти пришел «Фронт Национального Освобождения имени Сандино», пользовавшийся поддержкой Кубы и СССР. Для США это был вопрос принципа, так как они испытывали явное нежелание терять монополию на политическое влияние в регионе, поэтому выступила против сандинистов. Главной целью действовавших под прикрытием агентов ЦРУ и местных «контрас» было дестабилизировать ситуацию в Никарагуа, нарушив каналы поставок в нее нефти. 11 октября агенты взорвали 5 нефтехранилищ в порту Коринто — большую часть резервов нефти Никарагуа. Спустя три дня в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод.

Далее при финансовой, материальной и военной помощи со стороны правительства и спецслужб США противники избранной народом власти устраивали диверсии и совершали налеты на суда, следовавшие в порты страны. Среди подвергшихся нападению бандитов, кстати, был и советский нефтеналивной танкер «Луганск».

Как напомнили на этой неделе многие СМИ, примерно в это же время, в 1982 году, агенты ЦРУ организовали взрыв на советском газопроводе, построенном для поставок газа из Сибири в Западную Европу. США в то время были обеспокоены укреплением энергетического сотрудничества между СССР и Европой и всячески пытались помешать этому. Строительство газопровода финансировалось в том числе Британией и Германией. И в случае, если бы он не был взорван, СССР получал бы ежегодно 8 млрд долларов от Европы.

Для реализации диверсии американцы поставили СССР компьютерные чипы с отложенным действием. После установки они исправно работали в течение нескольких месяцев — ровно до того дня, когда вывели из строя системы трубопроводов. В результате в июне 1982 года в Сибири произошла одна из самых мощных техногенных неядерных катастроф в истории человечества. Обошлось без человеческих жертв, но происшествие нанесло ощутимый удар по советской экономике.

Примеров целевой работы американцев по энергетической инфраструктуре хватает и в последние годы.

В июне 2019 года накануне встречи в Иерусалиме секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом было взорваны несколько ниток подводной части нефтепровода Киркук (Ирак) — Банияс (Сирия). Трубопровод имеет стратегическое значение как для Сирии, так и для Ближнего Востока. Он является главным источником поступления энергоносителей в арабскую республику, и США всячески пытались его блокировать. В 2003 году во время войны в Ираке он был выведен из строя американскими бомбардировками, затем к его восстановлению приступила и Россия. Характер диверсии полностью исключает участие в нем боевиков, при обследовании места происшествия были найдены остатки мин, которые крепились к нефтепроводам.

В июле 2020 года американская газета Washington Post сообщила о том, что «за последние несколько недель в Иране произошла серия необычных взрывов на таких важных объектах, как ядерный обогатительный комплекс, заводы и газопроводы». Многие аналитики и дипломаты подозревали саботаж со стороны США и Израиля. Газета процитировала «представителя ближневосточной разведки», утверждающего, что Израиль заложил бомбу на ядерном объекте в Натанзе в здании, где Иран возобновил работу над усовершенствованными центрифугами.

Еще одной страной, которая регулярно страдает от энергетических диверсий США, является Венесуэла. Так, в декабре 2020 года власти страны пресекли попытку теракта на НПЗ «Эль-Палито» в штате Карабобо. В подготовке операции по подрыву и разрушению НПЗ участвовали ЦРУ и АНБ США, отметили власти государства. В июле 2022 года власти страны сообщили о нападении на газопровод PDVSA, который спровоцировал пожар на одном из его участков. «Это часть политики империализма США: нападение на нефтяные объекты, отправка сюда наемников, некоторые из которых задержаны, а другие осуждены за попутку государственного переворота и убийства в нашей стране. Это посланники правительства США», — заявил вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

В общем, ответ, кто стоит за взрывами «Северных потоков» лежит на поверхности. И лишь власти США и их клевреты продолжают делать хорошую мину при плохой игре — игре, которая может обойтись этой зимой простым европейцам чересчур дорого.