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Злоумышленники звонят гражданам России через мессенджеры под видом МВД

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Россиянам стали поступать звонки от мошенников по мессенджерам Viber и Whatsapp. Преступная схема заключается в том, чтобы выяснить личные данные человека, передает телеканал «Известия». Аферисты представляются сотрудниками региональных управлений МВД. Жертвам сообщают, что на них оформил кредит однофамилец. Преступники просят сверить информацию для следствия. При передаче таких данных мошенники могут получить доступ к финансам. Эксперты призывают быть бдительными и отмечают, что сотрудники МВД не могут звонить гражданам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

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