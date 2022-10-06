Поклонники «Игры престолов» бойкотируют новую книгу Джорджа Мартина

Фанаты «Игры престолов» бойкотируют новую книгу Джорджа Мартина «Восхождение Дракона». Поклонники обвиняют соавторов писателя в расизме, передает телеканал «Известия». Причиной такого поведения поклонников стали соавторы произведения- супружеская пара Линда Антонссон и Элио Гарсия-младший. Их обвинили в расизме. Ранее, писательница неоднократно критиковала темнокожих актеров сыгравших в сериалах «Игра престолов» и «Дом дракона». Заявления фанатов автор считает необоснованными. В комментарии под постом Антонссон заявила, что ее слова были «вырваны из контекста», поэтому заявление фанатов считает необоснованными.

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