Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

Девять человек пострадали при столкновении маршрутки с иномаркой на трассе в Подмосковье. Двое из них госпитализированы, сообщили в среду, 5 октября, в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, водитель 1967 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством, не справился с управлением, в результате чего совершил попутное столкновение с автомобилем Mitsubishi», — рассказали в ведомстве ТАСС.

Инцидент произошел на 28-м км трассы «Дон» в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.

Ранее, 8 сентября, внедорожник Gelandewagen вылетел на встречку и протаранил три автомобиля в Подмосковье, в результате чего один человек погиб, еще двое пострадали. Авария произошла на 46-м км трассы М-5 «Урал».