Кадыров вошел в Книгу рекордов России по наибольшему числу персональных санкций

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как человек, против которого ввели самое большое количество санкций в мире. Соответствующий сертификат главе республики вручил 5 октября главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко на мероприятии ко Дню города Грозный.

Как рассказал Коненко, 3 октября к ним в редакцию и редакцию Клуба мировых рекордов поступили заявки на рекорды, которые они изучили и сделали соответствующие выводы.

«Рекорд — самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире. С результатом в 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова», — сказал Коненко, которого цитирует «РИА Новости».

Кадыров побил еще один рекорд. Глава Чечни стал рекордсменом по наибольшему количеству ограничительных мер, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире. Так, всего против Кадырова и его близких введено 68 санкций.

Главу Чечни также наградили золотой медалью Клуба мировых рекордов.

Сам Кадыров пояснил, что находится в санкционных списках потому что «защищает религию, обычаи, традиции и безопасность государства».

15 сентября США включили в санкционный список в отношении Кадырова и его родственников.