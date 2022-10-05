В октябре Мариинскому театру исполнилось 239 лет

В октябре Мариинский театр празднует свой день рождения. 5 октября 1783 года был торжественно открыт Большой Каменный театр на Карусельной площади — с этого дня началась история театра, названного впоследствии Мариинским, а Карусельная площадь сейчас называется Театральной.

В 1988 году Валерий Гергиев был избран музыкальным руководителем Мариинского театра, а в 1996-м — его художественным руководителем — директором.

Возглавляемый Валерием Гергиевым, Мариинский превратился в масштабный театрально-концертный комплекс, не имеющий аналогов в мире. В 2006 году был открыт Концертный зал, в 2013-м — вторая сцена (Мариинский-2), 1 января 2016 года появился филиал во Владивостоке (Приморская сцена), а в 2017-м — во Владикавказе. Планируется открытие филиала в Кемерове.

В 2009-м начал свою работу лейбл Mariinsky, на котором к настоящему моменту вышло более 30 дисков, получивших признание критики и публики во всем мире. А в 2022 году заработала новая стриминговая платформа театра. За этот год количество просмотров интернет-версий мариинских спектаклей и концертов составило 5 миллионов (от 200 000 до 800 000 посетителей сайта в месяц).

В репертуаре Мариинского театра — 109 опер и 88 балетов.

Симфонический оркестр насчитывает 377 человек. Оперная труппа состоит из 148 артистов, балетная включает в себя 250 артистов, в их числе — солисты и премьеры. В хоре — 157 человек, в мимансе — 48.

В год Мариинский театр на трех своих площадках в Санкт-Петербурге дает до 1 000 представлений, до 90 в месяц. За последний год театр посетили более 800 000 зрителей, в 2021-м — почти 900 000.

В 239-м сезоне на сценах Мариинского были представлены премьеры опер Жака Оффенбаха, Гектора Берлиоза, Гаэтано Доницетти, Джоаккино Россини, премьера балета Бориса Тищенко и сочинений Игоря Стравинского. Также в прошлом сезоне в театре прозвучали редко исполняемые оперы: «Христофор Колумб» Альберто Франкетти, «Джоконда» Амилькаре Понкьелли.

На протяжении 239 лет Мариинский театр не прекращает свою работу. Сейчас в нем идет юбилейный, 240-й сезон.